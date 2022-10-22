Выпущен игровой телевизор TV X Pro за 290 долларов

Компания Xiaomi сегодня выпустила новый продукт для игровых телевизоров — Redmi XT, который поддерживает двойную частоту обновления 120 Гц, интерфейс HDMI 2.1 и переменную частоту обновления VRR. Стоимость новинки начинается от 290 долларов США.

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В телевизоре Redmi XT используется металлический корпус с полноэкранным дизайном. Экран использует разрешение 4K и поддерживает двойную высокую частоту обновления 120 Гц, то есть частоту обновления 120 Гц и компенсацию движения MEMC 120 Гц.

Что касается звука, телевизор Redmi XT оснащен 4 встроенными динамиками, 2 фазоинверторами для усиления басов и независимым двухчастотным мощным динамиком мощностью 25 Вт.

В Redmi XT TV используется четырехъядерный процессор A73 в купе памятью 3/32 ГБ, чип поддерживает многозадачность и сложные инструкции.

Стоимость телевизора в различных диагоналях следующая:

55 дюймов – стоимость 290 долларов США; 65 дюймов – стоимость 380 долларов США; 75 дюймов – стоимость 680 долларов США.