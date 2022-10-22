Ученые раскрыли ключевой для предков всех людей регион

Результаты нового исследования показывают, что степные, полупустынные и пустынные зоны Центральной Азии когда-то были наиболее благоприятной средой для гомининов и их расселения по Евразии.

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Международная группа ученых поставила перед собой задачу расширить ограниченные знания о деятельности ранних гоминин в Центрально-Азиатских низменностях.

Команда собрала и проанализировала палеоклиматические и археологические данные из Центральной Азии плейстоцена (примерно 2,58 млн - 11,7 тыс лет назад), включающие среди прочего данные о каменных орудиях и анализ минеральных отложений на юге Узбекистана.

"Мы собрали данные о палеолитических находках со всей Центральной Азии, создав набор данных из 132 палеолитических стоянок - самый большой набор данных такого рода", - говорит один из авторов исследования. "Это позволило нам рассмотреть распределение этих стоянок со среднего плейстоцена".