В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Ученые раскрыли ключевой для предков всех людей регион

Ferra.ru

Результаты нового исследования показывают, что степные, полупустынные и пустынные зоны Центральной Азии когда-то были наиболее благоприятной средой для гомининов и их расселения по Евразии.

Ученые раскрыли ключевой для предков всех людей регион
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Международная группа ученых поставила перед собой задачу расширить ограниченные знания о деятельности ранних гоминин в Центрально-Азиатских низменностях.

Команда собрала и проанализировала палеоклиматические и археологические данные из Центральной Азии плейстоцена (примерно 2,58 млн - 11,7 тыс лет назад), включающие среди прочего данные о каменных орудиях и анализ минеральных отложений на юге Узбекистана.

"Мы собрали данные о палеолитических находках со всей Центральной Азии, создав набор данных из 132 палеолитических стоянок - самый большой набор данных такого рода", - говорит один из авторов исследования. "Это позволило нам рассмотреть распределение этих стоянок со среднего плейстоцена".

Они утверждают, что Центральная Азия была благоприятной средой обитания во времена, когда теплые межледниковые фазы совпадали с периодами, когда в Каспийском море наблюдался стабильно высокий уровень воды, что приводило к большей доступности влаги и более умеренным условиям в других засушливых регионах

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители