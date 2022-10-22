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56 минут назад

За кражу пары песен хакера отправили в тюрьму на 18 месяцев

Ferra.ru

Хакер, который украл две неизданные песни Эда Ширана и продал их в даркнете, был заключен в тюрьму на 18 месяцев, сообщает BBC.

За кражу пары песен хакера отправили в тюрьму на 18 месяцев
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Адриан Квятковски продал музыку Ширана в обмен на криптовалюту. 23-летний парень из Ипсвича сумел заполучить их после взлома цифрового аккаунта исполнителей, сообщила Королевская прокурорская служба Великобритании. Квятковски признал 19 обвинений, включая нарушение авторских прав и владение преступным имуществом. Он заработал на музыке 131 000 фунтов, сообщила полиция Лондонского Сити.

По данным полиции, было изъято семь устройств, включая жесткий диск, на котором хранилось 1 263 неизданных песни 89 исполнителей. В документе, сохраненном на жестком диске, кратко описывался метод, который он использовал для их получения, а также тайник с биткоинами, который был изъят.

Наука и техника,Эд Ширан,
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