За кражу пары песен хакера отправили в тюрьму на 18 месяцев

Хакер, который украл две неизданные песни Эда Ширана и продал их в даркнете, был заключен в тюрьму на 18 месяцев, сообщает BBC.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Адриан Квятковски продал музыку Ширана в обмен на криптовалюту. 23-летний парень из Ипсвича сумел заполучить их после взлома цифрового аккаунта исполнителей, сообщила Королевская прокурорская служба Великобритании. Квятковски признал 19 обвинений, включая нарушение авторских прав и владение преступным имуществом. Он заработал на музыке 131 000 фунтов, сообщила полиция Лондонского Сити.