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7 минут назад

В мессенджере WhatsApp появятся 3D-аватары как в iPhone

Газета.Ruиещё 1

В бета-версии WhatsApp появились виртуальные аватары, позволяющие создать стикеры с цифровой копией себя. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится популярная функция из iOS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судя по опубликованным скриншотам, речь идет об аналоге Bitmoji для смартфонов iPhone. Пользователь сможет создать свой собственный аватар в меню настроек, а затем мессенджер автоматически сделает из него стикерпак для дальнейшего использования. Кроме того, 3D-аватар можно использовать как фото своего профиля.

WhatsApp/wabetainfo.com

Функция была замечена в бета-версии 2.22.23.9 на Android и доступна лишь некоторым тестировщикам. Пока нет данных о том, когда она будет добавлена в официальные релизы мессенджера для операционных систем iOS и Android.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в бета-версии мессенджера WhatsApp для Android под номером 2.22.23.12 появилась возможность создавать опросы в личных чатах. Отмечается, что опросы зашифрованы, и даже разработчики не смогут распознать выбравших тот или иной ответ пользователей. Нововведение также находится на стадии бета-тестирования.

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