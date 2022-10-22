Спутник для изучения земной воды прибыл на космодром
Спутник Surface Water and Ocean Topography (SWOT) прибыл на базу космических сил Ванденберг в Калифорнии, где пройдет заключительная подготовка к запуску, запланированному на декабрь. Спутник отправится в космос на ракете SpaceX Falcon 9 с Космического пускового комплекса-4.
SWOT - это первая спутниковая миссия, которая будет наблюдать почти всю воду на поверхности Земли, измеряя высоту воды в озерах, реках, водохранилищах и океанах планеты.
Лаборатория реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии в июне 2021 года отправила полезную нагрузку во Францию, где многонациональная команда интегрировала радиолокационный интерферометр Ka-диапазона (KaRIn) и другие тонко настроенные приборы со спутниковой шиной.
16 октября SWOT прибыл в Ванденбург из Франции на борту самолета ВВС США C-5 Galaxy и переместился в центр космических операций Astrotech, чтобы начать подготовку к старту.
Оказавшись на орбите, SWOT будет собирать данные из океана, помогая исследователям лучше понять, как морская вода поглощает атмосферное тепло и углерод. Этот процесс влияет на глобальные температуры и изменение климата. SWOT также обеспечит первое всеобъемлющее глобальное обследование пресноводных озер, рек и водохранилищ из космоса. Спутник будет измерять высоту воды в этих водоемах, а также их площадь поверхности и протяженность. Отслеживание изменения объема воды с течением времени позволит ученым и управляющим водными ресурсами лучше контролировать, сколько воды поступает в пресноводные водоемы Земли.