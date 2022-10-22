В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
34 минуты назад

Спутник для изучения земной воды прибыл на космодром

AstroNews

Спутник для изучения земной воды прибыл на космодром

Спутник для изучения земной воды прибыл на космодром
Фото: AstroNewsAstroNews

Спутник Surface Water and Ocean Topography (SWOT) прибыл на базу космических сил Ванденберг в Калифорнии, где пройдет заключительная подготовка к запуску, запланированному на декабрь. Спутник отправится в космос на ракете SpaceX Falcon 9 с Космического пускового комплекса-4.

SWOT - это первая спутниковая миссия, которая будет наблюдать почти всю воду на поверхности Земли, измеряя высоту воды в озерах, реках, водохранилищах и океанах планеты.

Лаборатория реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии в июне 2021 года отправила полезную нагрузку во Францию, где многонациональная команда интегрировала радиолокационный интерферометр Ka-диапазона (KaRIn) и другие тонко настроенные приборы со спутниковой шиной.

16 октября SWOT прибыл в Ванденбург из Франции на борту самолета ВВС США C-5 Galaxy и переместился в центр космических операций Astrotech, чтобы начать подготовку к старту.

Оказавшись на орбите, SWOT будет собирать данные из океана, помогая исследователям лучше понять, как морская вода поглощает атмосферное тепло и углерод. Этот процесс влияет на глобальные температуры и изменение климата. SWOT также обеспечит первое всеобъемлющее глобальное обследование пресноводных озер, рек и водохранилищ из космоса. Спутник будет измерять высоту воды в этих водоемах, а также их площадь поверхности и протяженность. Отслеживание изменения объема воды с течением времени позволит ученым и управляющим водными ресурсами лучше контролировать, сколько воды поступает в пресноводные водоемы Земли.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители