Спутник для изучения земной воды прибыл на космодром

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Спутник Surface Water and Ocean Topography (SWOT) прибыл на базу космических сил Ванденберг в Калифорнии, где пройдет заключительная подготовка к запуску, запланированному на декабрь. Спутник отправится в космос на ракете SpaceX Falcon 9 с Космического пускового комплекса-4.

SWOT - это первая спутниковая миссия, которая будет наблюдать почти всю воду на поверхности Земли, измеряя высоту воды в озерах, реках, водохранилищах и океанах планеты.

Лаборатория реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии в июне 2021 года отправила полезную нагрузку во Францию, где многонациональная команда интегрировала радиолокационный интерферометр Ka-диапазона (KaRIn) и другие тонко настроенные приборы со спутниковой шиной.

16 октября SWOT прибыл в Ванденбург из Франции на борту самолета ВВС США C-5 Galaxy и переместился в центр космических операций Astrotech, чтобы начать подготовку к старту.