Amazon намекнул на скорый анонс Google Pixel 7a

Популярный маркетплейс Amazon начал предлагать своим пользователям подписаться на новости «о запуске семейства Google Pixel 7a». Об этом сообщает издание GizmoChina. Журналисты предполагают, что такое решение Amazon может говорить о скором анонсе новых смартфонов Google.

Фото: Google Google

Хотя традиционно Google представляет один смартфон «а»-серии в поколении, в этот раз компания может расширить линейку бюджетных устройств до двух моделей. В GizmoChina считают, что кроме Pixel 7a IT-гигант представит модель Pixel 7a Mini.

В объявлении от Amazon также говорится, что в новое «семейство» устройств войдут и смарт-часы. Хотя о новинках данного типа после релиза Pixel Watch слухи в сети не появлялись.

Несмотря на то, что Amazon является одним из крупнейших продавцов в мире, журналисты призывают относиться к данному анонсу компании со скепсисом. Как минимум потому, что обычно Google обновляет «а»-серию в первой половине года, а не вскоре после релиза устройств из флагманской линейки. В GizmoChina не исключают, что Amazon просто допустила опечатку в рассылке и на самом деле подписка предполагает новости об устройствах основной серии Pixel.