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42 минуты назад

В Барселоне обнаружили останки средневекового несъеденного павлина

Газета.Ru

В Барселоне обнаружили кости павлина, умершего в XIII веке. Об этом сообщает издание N+1.

В Барселоне обнаружили останки средневекового несъеденного павлина
Фото: nestoriana.wordpress.comnestoriana.wordpress.com

Их нашла Марина Фернандес из Барселонского университета и ее коллеги в Готическом квартале Барселоны, когда проводили охранно-спасательные работы. В груде останков многих животных, включая домашнюю птицу, овец, рыб и моллюсков, выделялись 14 необычных костей. Они принадлежали взрослому павлину, радиоуглеродный анализ показал, что он жил во времена короля Хайме I Завоевателя (1213–1276 годы). Дикие павлины не живут в Испании, и их останки никогда не находили в средневековых слоях Пиренейского полуострова.

На костях нет никаких следов убоя, разделки или готовки, и скорее всего он умер по естественным причинам. Вероятно, его содержали как декоративное животное при богатой и знатной особе как индикатор статуса. Исследователи отметили, что с XIII века в Каталонии павлины фигурируют и в исключительно в светских контекстах. Например, в документе о расходах будущего короля Педро III (1276–1285) содержатся сведения от 1268 года о тратах на корм для павлина. Помимо того, что эта датировка совпадает с радиоуглеродной, ученые обратили внимание на то, что королевский дворец находился примерно в 200 метрах от места археологических раскопок.

Ранее ученые выяснили, почему в Америке так много черных волков.

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