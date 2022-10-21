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1 час назад

В России собираются производить 7-нм процессоры

Мария Иванова

Как сообщает портал «Техносфера», Институт прикладной физики РАН заявил о работе над первой российской литографической установкой, способной на производство материалов для 7-нанометровых процессоров. Его создание должно войти в заключительную фазу в 2026 году.

В России собираются производить 7-нм процессоры
Фото: ASMLASML

На данный момент сотрудники института сообщают о готовности раннего прототипа, который смог обеспечить печать изображений на 7-нанометровых подложках, но к полноценному производству установка пока не готова. Согласно планам, к 2024 году машина достигнет альфа-стадии, на которой инженеры подготовят установку к полному циклу операций. К 2026-му она сможет использоваться на массовом производстве, после чего, в 2026-2028 годах, конструкторы рассчитывают повысить точность и скорость работы литографа.

Если все пройдет как задумано, эта установка имеет шансы стать важной технологической вехой для РФ: в России не было собственного литографического производства еще с советских времен.

Наука и техника,РАН,
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