В России собираются производить 7-нм процессоры

Как сообщает портал «Техносфера», Институт прикладной физики РАН заявил о работе над первой российской литографической установкой, способной на производство материалов для 7-нанометровых процессоров. Его создание должно войти в заключительную фазу в 2026 году.

Фото: ASML ASML

На данный момент сотрудники института сообщают о готовности раннего прототипа, который смог обеспечить печать изображений на 7-нанометровых подложках, но к полноценному производству установка пока не готова. Согласно планам, к 2024 году машина достигнет альфа-стадии, на которой инженеры подготовят установку к полному циклу операций. К 2026-му она сможет использоваться на массовом производстве, после чего, в 2026-2028 годах, конструкторы рассчитывают повысить точность и скорость работы литографа.