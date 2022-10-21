Марсоход Curiosity добрался до останков марсианского океана

NASA сообщила, что марсоход Curiosity после долгого и опасного путешествия наконец добрался до региона, где миллиарды лет назад находилась вода. Исследователи впервые обнаружили эту область при помощи орбитального зонда в 2012 году, но смогли изучить ее только 10 лет спустя.

Фото: NASA NASA

Регион в районе марсианской горы Шарп богат солевыми минералами: ученые считают, что они отложились после того, как потоки воды и озера на поверхности планеты пересохли. Из-за этого сотрудники NASA надеются отыскать информацию, которая подскажет, как именно климат Марса, изначально похожий на земной, изменился до неузнаваемости.