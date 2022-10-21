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1 час назад

Марсоход Curiosity добрался до останков марсианского океана

Мария Иванова

NASA сообщила, что марсоход Curiosity после долгого и опасного путешествия наконец добрался до региона, где миллиарды лет назад находилась вода. Исследователи впервые обнаружили эту область при помощи орбитального зонда в 2012 году, но смогли изучить ее только 10 лет спустя.

Марсоход Curiosity добрался до останков марсианского океана
Фото: NASANASA

Регион в районе марсианской горы Шарп богат солевыми минералами: ученые считают, что они отложились после того, как потоки воды и озера на поверхности планеты пересохли. Из-за этого сотрудники NASA надеются отыскать информацию, которая подскажет, как именно климат Марса, изначально похожий на земной, изменился до неузнаваемости.

Curiosity потребовался целый месяц на то, чтобы доехать до нужной области через змеистый, покрытый песками перевал Параитепуй. Кроме того, специалистам приходилось тщательно прокладывать маршрут из-за того, что небо блокировали холмы — они могли прервать связь разведывательного аппарата со спутниками.

Наука и техника,NASA,
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