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43 минуты назад

Компания Nvidia может выпустить мобильную версию RTX 4090

FBM.ruиещё 1

Компания Nvidia может запустить модель RTX 4090 на мобильной платформе следующего поколения, используя графический процессор AD103 текущей настольной видеокарты RTX 4080. Об этом сообщает ресурс VideoCardz.

Nvidia может выпустить мобильную версию RTX 4090
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам осведомителя REHWK, новые графические процессоры Nvidia для мобильных устройств будут иметь пять вышеуказанных моделей SKU, от RTX 4060 до RTX 4090.

Предполагаемый список мобильных видеокарт, обозначение мобильных чипов и возможных настольных аналогов:
  • RTX 4090, GN21-X11 (AD103);
  • RTX 4080 Ti, GN21-X9 (AD104);
  • RTX 4070, GN21-X6 (AD106);
  • RTX 4060 Ti, GN21-X4 (AD107);
  • RTX 4060, GN21-X2 (AD107).

Nvidia впервые запускает серию 90 на мобильной платформе, но вместо флагманского графического процессора AD102 с настольной видеокартой RTX 4090. Кроме того, сообщается, что суммарная потребляемая мощность мобильного GPU нового поколения не превысит 175 Вт.

Самой старшей моделью мобильного графического процессора NVIDIA RTX 30-й серии является RTX 3080 Ti с 7424 ядрами CUDA, оснащенная 16 ГБ видеопамяти и потребляемой мощностью графического процессора 80-150 Вт.

Nvidia может анонсировать новый мобильный GPU на выставке CES не раньше января следующего года.

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