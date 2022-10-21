На астероиде Рюгу обнаружен старейший газ

В ходе исследования с помощью зонда «Хаябуса-2» ученые получили образцы материи с астероида. После доставки его на Землю в лаборатории провели ряд испытаний. Для этого 16 частиц грунта нагрели до температуры около 1,8 тысячи градусов Цельсия. В результате были получены гелий, неон и аргон. По оценкам экспертов, возраст этих веществ может достигать 4,6 миллиарда лет, что означает их формирование еще до появления Солнечной системы.