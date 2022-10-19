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11 минут назад

Россиянам рассказали об опасности Skype и WhatsApp

Елена Прошина

Минпромторг призвал россиян отказаться от использования иностранных мессенджеров, а также систем видеоконференций Zoom, Skype и WhatsApp. В беседе с «360» эксперты пояснил, что они могут прекратить поддержку пользователей из РФ в любой момент и выдать персональные данные. Они посоветовали россиянам обратить внимание на отечественные сервисы.

«Возможно, тут присутствуют опасения о потенциальной якобы уязвимости информации. Но с учетом того, что в 2022 году российские пользователи, как правило, сталкивались с отказом в обслуживании, вполне вероятно, что преимущественно имеется в виду именно этот риск», — сказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Также, по его словам, есть «настойчивые рекомендации» использовать только сервисы РФ в структурах власти страны.

Эксперт рассказал, кому в ближайшее время отключат WhatsApp

Эксперт в кибербезопасности, директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов считает, что призыв Минпромторга отказаться от иностранных платформ связан с сохранением ими всех данных пользователей, которые затем они могут использовать «против интересов России и ее граждан».

«Самый безобидный сценарий: их могут продать рекламодателям и слить в определенные базы данных, которые потом используют для таргетированной рекламы в интернете», — отметил он.

Эксперт добавил, что помимо этого в импортных мессенджерах и системах видеоконференцсвязи используются отличные от российских стандарты шифрования, которые в РФ никак не могут проконтролировать или оценить на уровень безопасности. В связи с этим Мясоедов посоветовал россиянам не рисковать и использовать отечественные сервисы, которых сейчас в стране достаточно и все они отвечают «каждодневным бизнес-требованиям заказчика».

Наука и техника,Видео,Минпромторг,
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