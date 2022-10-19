Названы возможные сценарии столкновения Земли с метеоритом

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов рассказал, что может произойти, если на Землю упадёт крупный метеорит. Об этом сообщает «Газета.ру».
По его словам, самые крупные метеориты образуют кратеры, как это было, например, в случае с 10-километровым космическим телом, которое, по одной из гипотез, привело к вымиранию динозавров 66 млн лет назад.
Вторым возможным сценарием ученый назвал «метеорные взрывы». В этом случае падающее космическое тело разрушается и испаряется в атмосфере Земли, как это было в случае с Тунгусской катастрофой 1908 года.
Последний сценарий представляет из себя обычные метеорные явления, которые можно наблюдать из космоса и с Земли. Они не оставляют заметных следов на поверхности планеты.
Ранее метеорит пролетел в небе над востоком Японии.