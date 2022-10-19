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16 минут назад

Названы возможные сценарии столкновения Земли с метеоритом

Елена Прошина

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов рассказал, что может произойти, если на Землю упадёт крупный метеорит. Об этом сообщает «Газета.ру».

Названы возможные сценарии столкновения Земли с метеоритом
Фото: CC0 / 9866112 /CC0 / 9866112 /

По его словам, самые крупные метеориты образуют кратеры, как это было, например, в случае с 10-километровым космическим телом, которое, по одной из гипотез, привело к вымиранию динозавров 66 млн лет назад.

Вторым возможным сценарием ученый назвал «метеорные взрывы». В этом случае падающее космическое тело разрушается и испаряется в атмосфере Земли, как это было в случае с Тунгусской катастрофой 1908 года.

Археологи обнаружили следы взрыва Тунгусского метеорита

Последний сценарий представляет из себя обычные метеорные явления, которые можно наблюдать из космоса и с Земли. Они не оставляют заметных следов на поверхности планеты.

Ранее метеорит пролетел в небе над востоком Японии.

Наука и техника,Валерий Шувалов,РАН,
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