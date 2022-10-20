В России впервые обнаружили семью неандертальцев

Ученые Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) впервые обнаружили семью неандертальцев, обитавших в Чагырской пещере в России. Были идентифицированы отец и его дочь, а также пара ближайших родственников, которые принадлежали к небольшой группе древних людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Фото: Tom Bjorklund Tom Bjorklund

Исследователи проанализировали генетический материал, извлеченный из 17 останков возрастом более 50 тысяч лет, найденных в пещерах Чагырская и Окладникова (Алтайский край). Был использован метод гибридизационного захвата, в ходе которого ДНК-зонды соединяются с интересующими областями генома, благодаря чему были получены библиотеки последовательностей ядерной, митохондриальной и Y-хромосомальной ДНК. Выяснилось, что 17 останков принадлежали 13 неандертальцам — семи мужчинам и шести женщинам, из которых восемь являлись взрослыми, а пятеро — детьми и подростками.

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Родственные связи между неандертальцами были установлены по изменчивости ядерной ДНК между особями, а также по гетероплазмиям — различиях в ДНК митохондриях в пределах одного организма. Новые гетероплазмии возникают, когда в ДНК некоторых митохондрий появляются новые мутации, однако этот вид генетического варианта, передающегося от матери ребенку, сохраняется в течение лишь небольшого числа поколений, как правило, менее трех. Присутствие одних и тех же гетероплазмий в останках указывает на то, что эти останки принадлежат очень близким родственникам.

В Чагырской пещере были выявлены останки взрослого мужчины, который, исходя из степени сходства ядерной ДНК, приходился ближайшим родственником девочке-подростку. Так как их митохондриальная ДНК была разной, исследователи пришли к выводу, что это были отец и дочь. Однако митохондриальная ДНК мужчины была идентичной таковой еще у двух самцов, что означает, что они являлись близкими родственниками по женской линии, например, имели общую бабушку. В совокупности генетические данные показывают, что все 11 чагырских неандертальцев были частью одного и того же социального сообщества.