Американская компания Cisco не должна вернуться на рынок телеком-оборудования и софта в России, вместо нее нишу должны занять отечественные компании. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе форума «Цифротех», передает ТАСС.

«Сегодня в СМИ прошла информация, что Cisco собирается возвращаться на наш рынок. Самое главное, чтобы мы сами понимали, что нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которую освободила», — отметил заместитель министра.

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По его мнению, нельзя допустить возврата российских компаний к западному оборудованию.

«Наши уважаемые, в кавычках, партнеры все время нас к этому подталкивают», — заметил Шпак.

Он также указал на то, что России необходимо сформировать запрос на российскую электронику с отечественным программным обеспечением, чтобы добиться технологической независимости.

«Эта ниша должна быть занята нашими производителями», — заключил замглавы Минпромторга.

Поставки в Россию продукции Cisco могут возобновиться. Об этом «Известиям» заявили источники на отечественном телеком-рынке.

Один из них утверждает, что производителем ранее были переданы все российские активы партнеру — компании IBS. Напомним, что летом текущего года компания решила уйти с рынка РФ.

Факт передачи активов был подтвержден в Mobile Research Group. По словам источника, компания может начать использовать дистрибуторскую модель продаж, чтобы сохранить российскую долю рынка. Речь идет о работе через посредника.

Собеседник отметил, что IBS является ключевым партнером компании уже много лет. Теперь она займется дистрибуцией решений корпорации из США, считает он.

Не исключены поставки напрямую в связи с выводом Минфином США из под рестрикций телекоммуникационного оборудования.

До весны компанией Cisco поставлялись на территорию РФ роутеры, коммутаторы, средства для IP-телефонии, оборудование для Wi-Fi сетей и программное обеспечение.

материал от 28 июня

Американские компании Cisco и IBM не стали продлевать лицензии на ранее приобретенную технику для российских компаний. Об этом сообщают «Ведомости».

Новые лицензии необходимы как для техобслуживания старых устройств, так и для активации новых. На территории России техника вышеуказанных брендов не будет работать после того, срок действия текущих лицензий подойдет к концу.

Издание обращает внимание на то, что зачастую российские компании приобретают лицензии именно со сроком действия один год. Решить проблему компании могут несколькими способами, указывают «Ведомости». Речь идет, в частности, о покупке ключей активации в других странах. Еще один способ, по мнению газеты, – взлом оборудования. Однако каждое решение будет иметь последствия.

Например, при активации «серых» ключей американские компании могут их аннулировать дистанционно, поскольку это будет нарушением географической привязки.

За взломом может последовать полная потеря работоспособности оборудования и отсутствие регулярных обновлений.

Вскоре после ввода российских войск на территорию Украины, что стало причиной ухода из России крупнейших мировых производителей серверного оборудования, таких как Dell, Cisco и HP, спрос на подержанные серверы вырос в несколько раз. Об этом со ссылкой на компании, продающие подобное «железо» пишет Forbes.

Компания ServerMall с марта по август зафиксировала рост продаж в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в сентябре — в четыре раза. У компании ServerGate продажи выросли в два раза, хотя из-за роста закупочной цены подержанного оборудования доходы в абсолютном выражении особо не увеличились.

В ServerMall отметили, что в конце марта полностью распродали свои запасы, даже неликвидное оборудование (серверы возрастом более десяти лет), после чего начали завозить подержанные серверы из-за рубежа. Вместе с ним дается пятилетняя гарантия от продавца, что в условиях отсутствия поддержки со стороны производителя стало приемлемым вариантом для покупателей. Компаниям приходится бороться за любое «железо», потому что предложение ограничено.

Гендиректор магазине Ittelo Игорь Ильин подчеркнул, что ранее заключенные договора на поставку нового оборудования разорваны, крупные дистрибьюторы лишились цепочек поставок, так что каждый покупатель вынужден искать для себя другой вариант. Директор по развитию компании ServerGate Алексей Чуденков рассказал, что активизировалась «Татнефть», банки, бюджетные учреждения, государственные структуры, организации из других отраслей.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин утвердил распоряжение, позволяющее считать оборудование с иностранными процессорами российским в рамках стратегии импортозамещения. Такая мера была необходима в связи с тем, что для многих позиций аналогов зарубежных чипов в России нет.

В свою очередь в середине сентября США внесли крупнейших российских производителей электроники и российские дизайн-центры в так называемый SDN-лист, что означает требование для американских компаний свернуть с ними все операции. Фактически такое решение закрывает возможности для развития отечественной электроники и сотрудничества с иностранными заводами.

Власти поддержат производителей гражданской электроники. Речь о субсидии на серийное производство планшетов, смартфонов, ноутбуков и стационарных компьютеров. О таких планах рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак на пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2022». Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника, которые были на встрече.

По замыслу Минпромторга, субсидия должна помочь снизить себестоимость техники и быстрее заместить с ее помощью продукцию ушедших зарубежных брендов. Причем, скорее всего, субсидию смогут получить только компании, у которых производство локализовано в России. Другие параметры субсидии пока неясны, но совокупный объем господдержки отрасли вырастет с примерно 150 млрд рублей в этом году до 210 млрд рублей в следующем, отмечают эксперты. Комментирует гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский:

«Наши компании находятся в гораздо более плохих условиях относительно наших зарубежных партнеров, потому что у них есть доступ к мировому рынку, а у нас есть доступ к внутреннему рынку, который не сказать, что самый большой сам по себе, во-вторых, он еще фактически незрелый, и доступ на него даже для внутренних компаний тяжелый. Поэтому я более чем уверен, что без поддержки наши предприятия не смогут развиться до такого состояния, чтобы стать полноправными участниками этого рынка. Никакие меры поддержки не создадут полностью независимую отрасль. Тут сразу надо понимать: ни одна страна в мире не производит ноутбук от каждого винта и резистора до матрицы дисплея, в любом случае речь будет идти о международной кооперации, но то, что можно делать, это выпускать конечную продукцию и повышать степень локализации. Я думаю, что в первой очереди будут предприятия, которые уже выпускают микроэлектронную продукцию, в первую очередь будут потрачены на дополнительный НИОКР и расширение производства. Если мы говорим про непосредственно субсидирование предприятий микроэлектроники, то мы говорим о долгосрочных вложениях в разработку и развитие электронной компонентной базы. Успех конкретного ноутбука для народа будет зависеть скорее от действий конкретного предприятия вообще независимо от субсидий».

С конца прошлого года разрабатываются новые меры поддержки производителей вычислительной техники и потребительской электроники. Среди них, например, механизм сквозных проектов, когда крупные потребители электроники, скажем, банки, гарантируют спрос на еще не произведенную технику. Другой механизм — льготные кредиты. При этом текущие меры поддержки распространяются только на выпуск опытных образцов продукции, хотя выпуск коммерческих партий товара — капиталоемкий процесс и тоже требует больших инвестиций. Получить даже не льготный, а обычный кредит на эти цели сейчас невозможно, потому что спрос не гарантирован, отмечают участники рынка. Продолжит аналитик агентства MForum Алексей Бойко:

«Это что-то своего рода ходунков для предприятий, которые в принципе могли бы или считают, что могут производить гражданскую продукцию, но пока не решались это делать в связи с отсутствием гарантированного спроса. Оно связано, во-первых, употреблять совершенно другие бренды, прежде всего зарубежные, во-вторых, этому немало способствует параллельный импорт, который позволяет продолжать потреблять либо привычные бренды, либо достаточно похожие на них зарубежные решения. Кроме того, имеет место быть фактор высокой себестоимости российской продукции. И такого рода субсидии государства могут облегчить старт. Если это начнет крутиться, то есть вот получили субсидию, закупили компоненты, произвели партию, успешно ее реализовали, то прибыль, остающаяся у предприятия, будет давать ему возможности вести ресерч-дизайн далее и постепенно улучшать свою продукцию».

Новая мера поддержки еще находится в разработке и будет запущена после согласования со всеми заинтересованными ведомствами и правительством, уточнили в Минпромторге.

С начала российской спецоперации на Украине рынок РФ покинули 600 международных компаний. Точное число организаций, покинувших Россию, раскрыла глава МИД Германии Анналена Бербок, передает ТАСС.

«600 международных компаний распрощались за последние 6 месяцев с российским рынком», — рассказала министр.

Она напомнила, что немецкая компания Siemens ушла из России после 170 лет деятельности на территории государства.

По словам Бербок, решения компаний об уходе были болезненными, но было важно, чтобы бизнес в ФРГ действовал сообща с официальным Берлином.

«Я хочу здесь ясно сказать: было важно, что вы, германские компании, принимали решения и шли рука об руку с нами вместе», — сказала глава МИД ФРГ.

Президент России Владимир Путин оценил влияние ухода из РФ иностранных партнеров на российскую экономику. Его слова приводит ТАСС.

Рассуждая о возможных последствиях данного явления в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами, глава государства допустил возможность отложенного негативного эффекта. При этом он заверил, что пока серьезных сбоев в экономике не наблюдается.