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21 минуту назад

Apple подтвердила, что удалила приложение «Вконтакте» из App Store из-за британских санкций

Ferra.ru

Apple объяснила, почему удалила и вернула приложение «ВКонтакте» в App Store. Санкции были введены Великобританией.

Apple рассказала, почему удалила приложение «Вконтакте» из App Store
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Своим сообщением Apple подтвердила влияние британских санкций на свою политику размещения приложений в App Store. При этом компания объяснила, почему приложения вернули в магазин.

Как отмечается, компания VK не предоставила никаких доказательств тому, что её контрольный пакет акций не принадлежит или не контролируется организацией, находящейся под санкциями. На приложение компании ограничения были наложены на фоне введения санкций против «Газпромбанка», входящего в холдинг «Газпром», в котором состоит главный акционер VK «Газпром-медиа». Но VK смогла доказать, что не контролируется подсанкционными организациями.

«После удаления приложения разработчик предоставил всю необходимую информацию, подтверждающую, что его контрольный пакет акций не принадлежит или не контролируется организацией, находящейся под санкциями. Таким образом приложения были восстановлены в App Store», — сообщила Apple.

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