Apple рассказала, почему удалила приложение «Вконтакте» из App Store

Своим сообщением Apple подтвердила влияние британских санкций на свою политику размещения приложений в App Store. При этом компания объяснила, почему приложения вернули в магазин.

Как отмечается, компания VK не предоставила никаких доказательств тому, что её контрольный пакет акций не принадлежит или не контролируется организацией, находящейся под санкциями. На приложение компании ограничения были наложены на фоне введения санкций против «Газпромбанка», входящего в холдинг «Газпром», в котором состоит главный акционер VK «Газпром-медиа». Но VK смогла доказать, что не контролируется подсанкционными организациями.