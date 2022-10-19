Ученые определили роль «мусорных кластеров» будущего — экотехнопарков — в переходе к устойчивой экономике замкнутого типа. Эти комплексы, в которых отходы сортируются, перерабатываются и тут же превращаются в новые товары, оказались способны полностью изменить состояние окружающей среды и здоровья людей. Результаты опубликованы в журнале Sustainability.

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Традиционная модель экономики — линейная. Она подразумевает создание товаров, их использование, а затем — их захоронение. Ей на смену должна прийти экономика замкнутого цикла, которая основана на возобновлении ресурсов, переработке отходов во вторичные материальные ресурсы. Один из возможных инструментов для перехода к экономике замкнутого цикла — это внедрение экотехнопарков. Это специальные кластеры, в которых отходы сортируются, перерабатываются и идут на производство новой продукции. Российские и иорданские ученые установили, как российские экотехнопарки минимизируют влияние на климат и здоровье людей.

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«Экотехнопарки важны для продвижения экономики замкнутого типа. Они создают симбиоз различных отраслей промышленности для повторного использования и переработки отходов. Во многих странах появляются экотехнопарки, в которых материалы и ресурсы используются одновременно для оптимизации экономических и экологических показателей. Например, в Корее экотехнопарки стали центральным элементом стратегии по переходу к экономике замкнутого цикла. Нашей целью было оценить, какую роль в продвижении модели экономики замкнутого цикла играют экотехнопарки», — рассказала Анна Курбатова, кандидат биологических наук, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН.

К 2030 году в России должны появится 70 экотехнопарков, в пяти регионах они действуют уже сейчас. На технопарки возложена значимая часть российский стратегии перехода к экономике замкнутого цикла. Экологи рассчитали, что, если перенаправить 1813 тонн твердых отходов Москвы вместо мусорных полигонов в экотехнопарки, негативное влияние на окружающую среду заметно снизится. Вклад в глобальное потепление уменьшится на 59%. Снизится и пагубное влияние на здоровье жителей. Канцерогенных факторов — на 92%, неканцерогенных — на 96%.Для расчета авторы исследования применили метод оценки жизненного цикла (LCA, life cycle assessment). Эта методика позволяет измерить уровень воздействия продукции на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла. Она включает добычу сырья, производство, применение, ремонт, транспортировку и утилизацию.