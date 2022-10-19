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1 час назад

Белоруссия планирует освоить техобслуживание самолетов Sukhoi Superjet

ТАССиещё 1

Техническое обслуживание самолетов Sukhoi Superjet планируется освоить в ближайшее время в Белоруссии. Об этом сообщил в среду вице-премьер белорусского правительства Анатолий Сивак, выступая в парламенте.

Белоруссия планирует освоить техобслуживание самолетов Sukhoi Superjet
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ведется работа по реализации проектов кооперации и импортозамещения в области гражданской авиации. Планируется в кратчайшие сроки освоить техническое обслуживание и покраску самолетов Sukhoi Superjet, что в условиях импортозамещения всех систем и агрегатов производителей российских самолетов является наиболее перспективным направлением", - сказал замглавы правительства, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Говоря о развитии сферы авиационных перевозок в условиях западных санкций, Сивак подчеркнул, что сейчас "максимально задействуется флот пассажирских воздушных судов по всем открытым направлениям, прорабатываются вопросы организации грузовых и пассажирских перевозок по территории Российской Федерации". Также, проинформировал вице-премьер, продолжают развиваться "пассажирские и грузовые перевозки в восточном направлении, в том числе Египет, Иран, Венесуэла, Вьетнам и ряд других государств".

После инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты сообщества и над его территорией, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Наука и техника,Анатолий Сивак,ЕС,
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