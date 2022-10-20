Минцифры приостановит программу подключения Wi-Fi в российских школах

Министерство цифрового развития РФ вынужденно приостанавливает программу бесплатного подключения Wi-Fi в российских школах. Об этом со ссылкой на слова министра Максута Шадаева сообщает агентство ТАСС.
«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас уже 9 тыс. школ подключены к Wi-Fi полноценно», – заявил Шадаев в ходе заседания Госдумы по бюджетам и налогам.
Также глава Минцифры заявил, что в будущем ведомство вернется к рассмотрению вопроса о возобновлении программы. Шадаев отметил, что перед этим в Минцифре будут «смотреть на практику использования Wi-Fi в школах».
Программа бесплатного развертывания Wi-Fi сетей в российских школах была запущена в 2021 году.
Ранее «Газета.Ru» писала, что глава Минцифры назвал колоссальным опыт российского ИТ в области безопасности.