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24 минуты назад

ТАСС: Минцифры приостановит программу подключения Wi-Fi в российских школах

Газета.Ruиещё 13

Министерство цифрового развития РФ вынужденно приостанавливает программу бесплатного подключения Wi-Fi в российских школах. Об этом со ссылкой на слова министра Максута Шадаева сообщает агентство ТАСС.

Минцифры приостановит программу подключения Wi-Fi в российских школах
Фото: Газета.руГазета.ру

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас уже 9 тыс. школ подключены к Wi-Fi полноценно», – заявил Шадаев в ходе заседания Госдумы по бюджетам и налогам.

Также глава Минцифры заявил, что в будущем ведомство вернется к рассмотрению вопроса о возобновлении программы. Шадаев отметил, что перед этим в Минцифре будут «смотреть на практику использования Wi-Fi в школах».

Программа бесплатного развертывания Wi-Fi сетей в российских школах была запущена в 2021 году.

Ранее «Газета.Ru» писала, что глава Минцифры назвал колоссальным опыт российского ИТ в области безопасности.

Наука и техника,Максут Шадаев,Госдума,
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