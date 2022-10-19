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31 минуту назад

Минпромторг попросил промышленность отказаться от иностранных мессенджеров

Lenta.ruиещё 5

Минпромторг РФ обратился к руководителям промышленных предприятий с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров, а также систем видеоконференций (ВКС). Речь идет, в том числе, о популярных в России Zoom, Skype и WhatsApp. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства.

Минпромторг попросил промышленность отказаться от иностранных мессенджеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из него следует, что отказ необходим в целях обеспечения кибербезопасности. В качестве альтернативы предлагается использовать отечественные мессенджеры и ВКС — как на компьютерах, так и на смартфонах, планшетах и других устройствах.

В реестре российского софта зарегистрировано 258 коммуникационных программных продуктов, у 74 из них соответствующий код классификатора указан основным. Среди мессенджеров и программ видеосвязи, включенных в реестр,— «Яндекс.Мессенджер» и «Яндекс.Телемост», Jazz, TrueConf, «Контур.Толк», ICQ и «ТамТам».

По данным исследования интегратора Artezio, самыми безопасными программами для связи эксперты называют американский Signal, швейцарскую Threema, американскую Wickr и Telegram. На последнем месте в данном рейтинге оказался WhatsApp.

Ранее в Министерстве просвещения России опровергли информацию о том, что родителям и учителям запретили пользоваться мессенджером WhatsApp. В ведомстве уточнили, что российским школам рекомендовали использовать федеральную государственную систему «Моя школа».

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