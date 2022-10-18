Как восстановить Telegram

Telegram — крайне дружелюбный к пользователю мессенджер. Это касается не только функционала, но и поддержки, в том числе возможности восстановить потерянный аккаунт. Если вы вдруг переживаете, что не сможете войти в свою учетную запись, рассказываем, как правильно вернуть к ней доступ.

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Как восстановить аккаунт Telegram

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Ключевое отличие Telegram от многих других современных мессенджеров в том, что им можно пользоваться рактически на любой платформе, и для этого вам понадобится лишь зарегистрированный аккаунт. Для входа в приложение не обязательно запоминать пароль: специальный код, необходимый для аутентификации, приходит на привязанный к учетной записи номер телефона.

Благодаря этому, даже если вы удалили приложение, войти в Telegram проще простого. Если вы все еще владеете SIM-картой, к номеру которой был привязан ваш аккаунт, то вставьте ее в телефон и заново скачайте клиент мессенджера из Google Play или App Store. После ввода номера мобильника сервис пришлет вам SMS-сообщение, содержащее код подтверждения — введите его, и ваш аккаунт будет работать как прежде.

Нюанс здесь лишь один: серверы Telegram форматируют информацию аккаунтов, которые не были активны в течение шести месяцев. Таким образом, если вы не заходили в учетную запись дольше полугода, ничего восстановить не получится — включая список контактов и историю диалогов. Придется регистрировать новую учетную запись.

Альтернатива

Если вы больше не имеете доступа к номеру телефона, на который изначально регистрировали аккаунт, то следует обратиться в официальную службу поддержки Telegram по этой ссылке. Максимально подробно изложите суть проблемы, объясните, что не владеете старым номером телефона, но хотели бы восстановить данные. Сотрудники поддержки наверняка попросят вас как-то подтвердить, что вы действительно тот, за кого себя выдаете — следуйте их указаниям. Администрация Telegram не сможет вернуть вам утерянный аккаунт, но перенесет всю его информацию на новый номер телефона.