Ученые исследовали влияние космической среды на экипаж

Будущие миссии предусматривают длительное пребывание людей на Луне, а долгосрочной целью являются полеты на Марс с экипажем. Однако перед полетами человека в дальний космос необходимо изучить психологические последствия таких миссий.

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К сожалению, МКС не может имитировать все аспекты миссий на Луну или на Марс, поэтому ученые проводят исследования в условиях, имитирующих космические среды обитания, чтобы получить представление об их воздействии на экипаж.

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В обзорной статье, опубликованной в журнале Space: Science & Technology, исследователи рассмотрели эксперименты, проведенные во время двух отдельных 15-дневных миссий на исследовательской базе LunAres.

Среда, полностью изолированная от внешнего мира, позволила исследовать влияние изоляции на экипаж и провести эксперименты, связанные с циркадным ритмом у людей. Исследование проводилось в куполообразной жилой зоне, к которой были прикреплены несколько модулей. Миссии ARES-III и LEARN были проведены на LunAres летом 2018 года. Продолжительность каждой миссии составила 2 недели. Миссии выполнялись по лунному/марсианскому времени, поэтому экипаж не синхронизировался с центром управления полетами (ЦУП), который продолжал работать по земному времени.

ЦУП отвечал за координацию миссии извне и ежедневную связь с экипажем, как и в реальных миссиях. ARES-III представлял собой имитацию миссии на Марс, экипаж которой состоял из шести человек. Как и в реальной миссии, у экипажа была 20-минутная задержка в общении с ЦУП. Основным методом связи были текстовые сообщения, а в некоторых случаях использовалась голосовая связь.

Миссию LEARN выполняли пять человек. Из-за задержки связи между Землей и Луной всего в 1,3 секунды связь между экипажем и ЦУПОМ осуществлялась с помощью видео и голосовых методов, а также текстовых сообщений.

Экипажи обеих миссий были вынуждены питаться только лиофилизированной пищей на протяжении всего полета.

Были проведены эксперименты, направленные на изучение и мониторинг стрессовых реакций и когнитивных функций в течение изоляции.

Потребление пищи, физические упражнения, медицинские осмотры, ежедневные отчеты и несколько видов деятельности, не связанных с исследованиями, также позволили получить объемный набор данных для будущих исследований.

Во время проведения миссии ARES-III ученые изучали влияние лиофилизированной пищи на здоровье полости рта, влияние изоляции на способность слышать и ощущение безопасности в изолированной среде обитания.

Основной целью исследования было проведение нейропсихологических исследований, а также изучение влияния среды с низким уровнем ресурсов на стрессовые реакции, групповую динамику, циркадный ритм и когнитивные способности.