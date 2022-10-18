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17 минут назад

На «Госуслугах» появится вход с помощью биометрии

Lenta.ruиещё 1

Минцифры предложило запустить возможность входа на портал «Госуслуги» через биометрические данные с 15 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

На «Госуслугах» появится вход с помощью биометрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предлагается перенос срока вступления в силу возможности аутентификации на портале Госуслуг с помощью биометрии, размещенной в ЕБС самостоятельно с помощью приложения, с 1 марта 2023 года на 15 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Проект постановления, в котором предлагается перенести срок вступления в силу такой возможности, размещен на портале нормативных правовых актов.

В Минцифры уточнили, что использование биометрии для входа на портал предлагается на добровольной основе. Уже существующие способы авторизации на «Госуслугах» сохранятся после появления нововведения.

В августе Минцифры сообщило, что на «Госуслугах» появилась возможность оформления ДТП без вызова инспекторов ГИБДД. По данным ведомства, сервис «Европротокол онлайн» сокращает среднее время оформления почти в два раза.

Наука и техника,ГИБДД,
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