Samsung изобрела умное кольцо

Samsung начала работу над умным кольцом. Об этом сообщается в корейском блоге Naver.

Фото: Samsung Samsung

Как стало известно инсайдеру 17 октября, корейская корпорация начала работу над умным кольцом. Девайс будет представлять из себя носимое устройство, которое будет собирать данные об активности и показателях здоровья в реальном времени. Устройство нового форм-фактор станет очередным гаджетом для контроля за здоровьем — вместе с фитнес-браслетами и умными часами.

По словам специалистов, Samsung планирует разработать и выпустить кольцо совместно с несколькими компаниями. Форм-фактор устройства обусловлен тем, что кольцо более удобно для использования, чем умные часы и прочие гаджеты. Уточняется, что изобретенный аппарат позволит снимать показатели сердцебиения, ЭКГ и уровень насыщения крови кислородом.

Также авторам стало известно, что Samsung запатентовала данное устройство в октябре 2021 года. Тогда корпорация подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) соответствующий патент. Сроки выходы умного кольца на рынок и его стоимость не раскрываются.