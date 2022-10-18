Аппарат Lucy совершил гравитационный маневр рекордно близко к Земле. Об этом сообщает NASA в официальном Twitter.

Lucy был запущен 16 октября и направляется к троянским астероидам Юпитера. Троянскими астероидами в астрономии называют объекты, которые занимают ту же орбиту, что и сама планета, но чуть сдвинуты по ней вперед и назад. Они находятся в точках Лагранжа L4 и L5, что позволяет им вращаться вокруг Солнца, оставаясь на одном и том же расстоянии от планеты.

Орбита Юпитера находится далеко от земной, и потому для экономии топлива зонд использует гравитационный маневр у Земли. Совершив за год полный круг практически по земной орбите, аппарат в середине октября снова сблизился с планетой на 350 километров, благодаря чему значительно увеличил скорость. Lucy прошел ниже орбиты МКС, телескопа Hubble и большинства спутников, причем для маневра на этой высоте пришлось учитывать сопротивление атмосферы, а сам аппарат был отлично виден в телескопы.