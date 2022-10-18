В Роскосмосе прокомментировали ДТП с космонавтом Артемьевым

Космонавт Олег Артемьев попал в ДТП, не заметив пешехода в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге, сообщили в Роскосмосе.
«ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода. Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. Пострадавший Анатолий Уронов — сотрудник ЦПК — госпитализирован в Щелково с переломами. Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему», — приводится сообщение Роскосмоса.
Центр подготовки космонавтов и Роскосмос оказывают семье и самому пострадавшему всю необходимую помощь, добавили в госкорпорации.
Ранее сообщалось, что 51-летний космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов Олег Артемьев на своем Mitsubishi Pajero попал в ДТП в поселке Свердловский, сбив на пешеходном переходе 63-летнего руководителя проекта ЦПК «Звездный городок» Анатолия Уронова. Артемьев — Герой Российской Федерации, инструктор-космонавт-испытатель 2-го класса.