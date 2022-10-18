Google объяснил блокировку канала Совфеда РФ на YouTube

Каналы Совета Федерации на видеохостинге YouTube заблокировали из-за соблюдения Google законов о санкциях против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: depositphotos/wolterke depositphotos/wolterke

"Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", – добавили в Google.

Ранее сообщалось, что аккаунты СФ РФ на видеохостинге заблокировали, все материалы с каналов удалены.

На YouTube СФ публиковал информацию более 8 лет. В аккаунтах проводились онлайн-трансляции заседаний, комитетов и форумов. На площадке также выкладывались видеоматериалы с комментариями сенаторов по актуальной повестке, а также программы об истории российского государства.

После этого глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию Алексей Пушков обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России. Он добавил, что речь может идти о временной блокировке в качестве последнего предупреждения.