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23 минуты назад

Google объяснил блокировку канала Совфеда РФ на YouTube

Москва24иещё 13

Каналы Совета Федерации на видеохостинге YouTube заблокировали из-за соблюдения Google законов о санкциях против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Google объяснил блокировку канала Совфеда РФ на YouTube
Фото: depositphotos/wolterkedepositphotos/wolterke

"Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", – добавили в Google.

Ранее сообщалось, что аккаунты СФ РФ на видеохостинге заблокировали, все материалы с каналов удалены.

На YouTube СФ публиковал информацию более 8 лет. В аккаунтах проводились онлайн-трансляции заседаний, комитетов и форумов. На площадке также выкладывались видеоматериалы с комментариями сенаторов по актуальной повестке, а также программы об истории российского государства.

После этого глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию Алексей Пушков обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России. Он добавил, что речь может идти о временной блокировке в качестве последнего предупреждения.

1 марта Google заблокировала YouTube-каналы, связанные с телеканалом RT и агентством Sputnik. До этого площадка заблокировала монетизацию некоторых российских каналов.

Наука и техника,Алексей Пушков,Роскомнадзор,Google,Генпрокуратура РФ,Совет Федерации,
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