Что делать, если вы нашли на улице телефон: инструкция

Сейчас, когда спутниковая связь и геолокация давно стали частью повседневной жизни, потеря мобильного телефона не так страшна — но неприятности все же случаются. Портал Android Insider рассказал, что делать, если вы нашли на улице чужой телефон.

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Что делать, если вы нашли потерянный телефон

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Прежде всего, отвечаем на главный вопрос: нет, чужой смартфон не стоит оставлять себе. Если владелец телефона решит написать заявление в полицию и пропажа все-таки найдется, вам может грозить административное или уголовное дело — сложно будет доказать, что вы просто нашли бесхозный мобильник, а не совершили кражу.

Правильный порядок действий зависит от того, в каком состоянии находится телефон. Если он включен, обязательно поставьте его на зарядку: возможно, на нем включена геолокация, и владелец воспользуется одним из сервисов по поиску пропавших устройств. Кроме того, хозяин мобильника или кто-то из его знакомых скорее всего попытается позвонить. Тогда вам останется лишь ответить на звонок, сообщить о потерянной находке и передать информацию владельцу. Если телефон включен и не заблокирован, то вы можете попробовать сами позвонить кому-то из списка контактов, но это рискованный шаг — вы ведь не знаете, кто из них реально поможет вернуть устройство.

Если телефон заряжен, но заблокирован, остается последний и самый верный способ: социальные сети. Скажем, если вы нашли телефон на детской площадке, то есть смысл поискать страницу жилищного комплекса «Вконтакте» и оставить там объявление. То же самое можно сказать практически про любую организацию, от торгового центра до фитнес-клуба, кинотеатра или кафе. Сарафанное радио отлично помогает в таких случаях.

Сложности начинаются, когда найденный телефон не включается или не принимает звонки из-за отсутствия SIM-карты. Тогда вам лучше сообщить о находке в полицию и подать заявление о найденном устройстве. Подробно распишите, где вы нашли пропажу и при каких обстоятельствах, а также почему не смогли связаться с владельцем. Не забудьте упомянуть внешние приметы телефона, вроде чехла, цвета, царапин на экрана или корпусе, других повреждений.