Что делать, если вы нашли на улице телефон: инструкция

Сейчас, когда спутниковая связь и геолокация давно стали частью повседневной жизни, потеря мобильного телефона не так страшна — но неприятности все же случаются. Портал Android Insider рассказал, что делать, если вы нашли на улице чужой телефон.
Прежде всего, отвечаем на главный вопрос: нет, чужой смартфон не стоит оставлять себе. Если владелец телефона решит написать заявление в полицию и пропажа все-таки найдется, вам может грозить административное или уголовное дело — сложно будет доказать, что вы просто нашли бесхозный мобильник, а не совершили кражу.
Правильный порядок действий зависит от того, в каком состоянии находится телефон. Если он включен, обязательно поставьте его на зарядку: возможно, на нем включена геолокация, и владелец воспользуется одним из сервисов по поиску пропавших устройств. Кроме того, хозяин мобильника или кто-то из его знакомых скорее всего попытается позвонить. Тогда вам останется лишь ответить на звонок, сообщить о потерянной находке и передать информацию владельцу. Если телефон включен и не заблокирован, то вы можете попробовать сами позвонить кому-то из списка контактов, но это рискованный шаг — вы ведь не знаете, кто из них реально поможет вернуть устройство.
Если телефон заряжен, но заблокирован, остается последний и самый верный способ: социальные сети. Скажем, если вы нашли телефон на детской площадке, то есть смысл поискать страницу жилищного комплекса «Вконтакте» и оставить там объявление. То же самое можно сказать практически про любую организацию, от торгового центра до фитнес-клуба, кинотеатра или кафе. Сарафанное радио отлично помогает в таких случаях.
Сложности начинаются, когда найденный телефон не включается или не принимает звонки из-за отсутствия SIM-карты. Тогда вам лучше сообщить о находке в полицию и подать заявление о найденном устройстве. Подробно распишите, где вы нашли пропажу и при каких обстоятельствах, а также почему не смогли связаться с владельцем. Не забудьте упомянуть внешние приметы телефона, вроде чехла, цвета, царапин на экрана или корпусе, других повреждений.
После этого вам остается только ждать. Сотрудники полиции не станут забирать телефон, он будет дожидаться владельца в ваших руках. Если никто не придет за пропажей в течение шести месяцев, то, по закону, найденное устройство будет вашим.