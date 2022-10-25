Самые большие дамбы в мире

Крупнейшие дамбы в мире — не только важная часть всемирной инфраструктуры, но и впечатляющие образцы инженерного дела. Эти супер-сооружения играют ключевую роль в жизнях миллиардов людей благодаря хранению воды, генерации электричества, орошении и защите от наводнений. Портал discoveryuk.com рассказал о самых больших дамбах в мире.
Плотина Цзиньпин, построенная на реке Ялунцзян в юго-западном Китае в 2014 году, на данный момент является самой высокой в мире. Мощная дамба, предназначенная для энергообеспечения местности в районе дренажного бассейна, способна вырабатывать 16-19 ТВт электричества в час.
Гидроэлектростанция имени Симона Боливара, также известная как дамба Гури — самая большая плотина в мире по объему резервуара и третья в мире по проектной мощности. Сооружение, завершенное в 1969 году, сдерживает реку Карони: получившийся резервуар является самым большим хранилищем пресной воды в Венесуэле. Кроме того, дамба Гури обеспечивает 73% энергетических нужд страны.
Дамба Тарбела была построена в 1976 году на берегу Инда — самой длинной реки Пакистана. Это самая большая в мире напорная дамба, изначально созданная для ирригации, контроля наводнений и генерации электричества. Дамба Тарбела рассчитана на 85 лет эксплуатации: таким образом, в 2060-м государство либо заменит сооружение, либо модернизирует его.
Хвостохранилище озера Милдред, расположенное в Канаде, вместо бетона использует вторичные продукты горнодобывающей промышленности. Никто еще не составлял подробный список плотин, построенных подобным способом, но пока что хвостохранилище озера Милдред считается одним из самых больших сооружений своего рода в мире. Для контекста, его структурный объем равен 540 млн кубических метров — знаменитая дамба Гувера на границе штатов Аризона и Невада охватывает всего 2,6 млн.
Наконец, легендарная электростанция «Три ущелья» на реке Янцзы — один из величайших инженерных проектов за всю историю человечества, а также крупнейший источник электричества в мире. Дамба шириной почти два с половиной километра была завершена в 2003 году: итоговая стоимость проекта составила примерно $32 млрд. Когда плотина вошла в эксплуатацию, за ее стеной скопилось практически 40 триллионов килограмм воды — объем был настолько большим, что он слегка изменил инерционное движение Земли, замедлив скорость поворота планеты на 0,06 микросекунд.