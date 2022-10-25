Самые большие дамбы в мире

Крупнейшие дамбы в мире — не только важная часть всемирной инфраструктуры, но и впечатляющие образцы инженерного дела. Эти супер-сооружения играют ключевую роль в жизнях миллиардов людей благодаря хранению воды, генерации электричества, орошении и защите от наводнений. Портал discoveryuk.com рассказал о самых больших дамбах в мире.

Плотина Цзиньпин

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Высота: 305 метров

Проектная мощность: 3 600 МВт Где находится: Сычуань, Китай

Плотина Цзиньпин, построенная на реке Ялунцзян в юго-западном Китае в 2014 году, на данный момент является самой высокой в мире. Мощная дамба, предназначенная для энергообеспечения местности в районе дренажного бассейна, способна вырабатывать 16-19 ТВт электричества в час.

Дамба Гури

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Высота: 162 метра

Проектная мощность: 10 235 МВт Где находится: Боливар, Венесуэла

Гидроэлектростанция имени Симона Боливара, также известная как дамба Гури — самая большая плотина в мире по объему резервуара и третья в мире по проектной мощности. Сооружение, завершенное в 1969 году, сдерживает реку Карони: получившийся резервуар является самым большим хранилищем пресной воды в Венесуэле. Кроме того, дамба Гури обеспечивает 73% энергетических нужд страны.

Дамба Тарбела

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Высота: 143 метра

Проектная мощность: 4 888 МВт Где находится: Харипур, Пакистан

Дамба Тарбела была построена в 1976 году на берегу Инда — самой длинной реки Пакистана. Это самая большая в мире напорная дамба, изначально созданная для ирригации, контроля наводнений и генерации электричества. Дамба Тарбела рассчитана на 85 лет эксплуатации: таким образом, в 2060-м государство либо заменит сооружение, либо модернизирует его.

Хвостохранилище озера Милдред

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Высота: 88 метров Где находится: Альберта, Канада

Хвостохранилище озера Милдред, расположенное в Канаде, вместо бетона использует вторичные продукты горнодобывающей промышленности. Никто еще не составлял подробный список плотин, построенных подобным способом, но пока что хвостохранилище озера Милдред считается одним из самых больших сооружений своего рода в мире. Для контекста, его структурный объем равен 540 млн кубических метров — знаменитая дамба Гувера на границе штатов Аризона и Невада охватывает всего 2,6 млн.

ГЭС «Три ущелья»

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Высота: 181 метр

Проектная мощность: 22 500 МВт Где находится: Саньдоупин, Китай