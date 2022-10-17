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22 минуты назад

Российскую ракету на новом виде топлива запустят в октябре

Lenta.ruиещё 2

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов проверил готовность системы управления для работающей на нафтиле ракеты-носителя «Союз-2.1б» в ходе визита на НПО автоматики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

Российскую ракету на новом виде топлива запустят в октябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вместе с и.о. первого заместителя губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым Юрий Борисов посетил производственные цеха, в которых создается радиоэлектронная аппаратура для ракет-носителей семейства "Союз-2". Генеральный директор НПО автоматики АндрАндрей Мисюра показал процесс изготовления приборов, а также рассказал, какие изменения внесены в систему управления под новый вид топлива», — сообщили в пресс-службе предприятия, уточнив, что запуск российской ракеты состоится 23 октября.

Гендиректор НПО автоматики отметил, что доработки были связаны с модернизацией программно-алгоритмического обеспечения аппаратуры системы управления ракеты «Союз-2.1б» и стартового комплекса космодрома Восточный.

«Инженеры НПО автоматики провели всю необходимую доработку и отработку, а также подтвердили обеспечение точности выведения, качества и надежности. Затем были проведены все необходимые работы по внедрению результатов на космодроме Восточный», — цитирует пресс-служба Мисюру.

Отмечается, что ранее нафтилом заправляли третью ступень ракеты «Союз-2.1б», а теперь его будут использовать для заправки всех ступеней. Экологически безопасный тип горючего позволяет сократить количество вредных выбросов и увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.

В марте в «Роскосмосе» сообщили, что ракеты на космодроме Восточный готовы к заправке нафтилом. Перевод на новый вид топлива начался в октябре 2021 года.

Наука и техника,Андрей Мисюра,Юрий Борисов,Роскосмос,
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