Угрожающий Земле астероид начал странно себя вести

Американские астрономы обнаружили, что потенциально угрожающий Земле астероид Фаэтон начал вращаться все быстрее. Об этом пишет «Комсомольская правда Наука».

Издание напомнило, что примерный размер астероида пять километров, а его орбита «пересекает зоны Меркурия, Венеры, Земли и Марса».

При этом американская команда исследователей выяснила, что Фаэтон начал вращаться все быстрее и это «делает его поведение непредсказуемым». Однако пока неясно, из-за чего астероид стал так себя вести.

«Утешает одно: раньше 2050 года он рядом с нами не окажется. В 2028 году к нему полетит японский зонд», - подчеркнуло издание.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства протестировало защиту Земли от потенциально опасных объектов путем столкновения американского зонда DART с астероидом Диморф.