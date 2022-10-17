Apple признала наличие связанной с SIM-картой ошибки в iPhone 14

Apple выпустила служебную записку, в которой признала наличие очередного бага во всех моделях линейки смартфона iPhone 14. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Речь идет об ошибке, на которую жалуются владельцы iPhone 14 , iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. На экране этих гаджетов появляется сообщение «SIM-карта не поддерживается», после чего устройство может полностью зависнуть. Apple заявила о том, что «занимается» этой ошибкой, отметив, что это программный баг, то есть проблема кроется в программном обеспечении.