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49 минут назад

Apple признала наличие связанной с SIM-картой ошибки в iPhone 14

Газета.Ru

Apple выпустила служебную записку, в которой признала наличие очередного бага во всех моделях линейки смартфона iPhone 14. Об этом сообщает портал MacRumors.

Apple признала наличие связанной с SIM-картой ошибки в iPhone 14
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Речь идет об ошибке, на которую жалуются владельцы iPhone 14 , iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. На экране этих гаджетов появляется сообщение «SIM-карта не поддерживается», после чего устройство может полностью зависнуть. Apple заявила о том, что «занимается» этой ошибкой, отметив, что это программный баг, то есть проблема кроется в программном обеспечении.

Всем тем, кто сталкивается с этим багом, Apple посоветовала подождать несколько минут — иногда сообщение об ошибке исчезает само собой. Если же этого не произошло, то пострадавшему следует обратиться в Apple Store или любой сертифицированный сервисный центр, где ему окажут техническую поддержку.

Наука и техника,Apple,
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