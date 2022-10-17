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45 минут назад

"Ростех" запустил серийное производство защищенных роутеров на базе процессора "Байкал"

Газета.Ruиещё 1

Холдинг «Росэлектроника», являющийся частью госкорпорации «Ростех», запустил серийное производство роутеров для создания защищенной информационной инфраструктуры. Об этом говорится на официальном сайте «Ростеха».

«Ростех», запустил серийное производство защищенных роутеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В основе защищенного роутера лежит процессор «Байкал BE-T1000», а программное обеспечение является полностью отечественным, утверждают в холдинге. Устройства разработаны и будут производиться АО НПП «Исток» им. Шокина, входящим в «Росэлектронику».

«Мы приступили к серийному производству устройств, на данный момент уже выпущено 2 тыс. изделий. До конца года планируется изготовить еще 3 тыс. роутеров, а также расширить линейку выпускаемого оборудования и приступить к серийному производству граничных маршрутизаторов», — заявил начальник научно-технического центра НПП «Исток» Андрей Тюрин.

Роутеры от «Ростеха» предназначены для использования в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек. Устройство является модульным, что позволяет кастомизировать его под нужды конкретной компании.

Наука и техника,Андрей Тюрин,НПП "Исток" им. А.И. Шокина,Росэлектроника,Ростех,
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