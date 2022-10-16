Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела военный спутник на орбиту

«Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», - говорится в сообщении от МО РФ.