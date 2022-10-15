Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Россия пытается убить систему спутникового интернета Starlink на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

Бизнесмен предупредил, что система может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы.

"Starlink – единственная система связи, которая все еще работает на фронте. Все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть", – подчеркнул Маск.

Накануне предприниматель сообщил, что принадлежащая ему компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине исходя из финансовых соображений. Организация также обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя покрытие расходов.

После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Киев найдет способ обеспечить работу системы Starlink в стране.