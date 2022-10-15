У многих россиян WhatsApp перестанет работать навсегда

Владельцы iPhone на базе операционных систем iOS 10 и 11 не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp, начиная с 24 октября 2022 г. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

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Пользователям смартфонов с устаревшей версией ОС необходимо обновить свое устройство до 12-й версии, иначе они лишатся возможности отправлять сообщения и совершать звонки посредством популярного мессенджера.

Кроме того, WhatsApp станет навсегда недоступным для смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C — эти смартфоны уже не получают актуальных апдейтов iOS, поэтому обновить их не получится. Если пользователь желает продолжать пользоваться сервисом, ему придется приобрести новое, более современное устройство.

В начале октября основатель Telegram Павел Дуров предупредил о проблеме системы безопасности мессенджера WhatsApp, из-за которой хакеры могут получить полный доступ к личным данным пользователя на телефоне. Это возможно сделать через отправку вредоносного видео или ответ на видеозвонок, рассказал Дуров в своем Telegram-канале.

«Хакеры могут иметь полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой компанией на прошлой неделе», – отметил Дуров.