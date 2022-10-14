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1 час назад

Учёные предположили, что стало причиной исчезновения жизни на Марсе

Ferra.ru

Учёные изучают эволюция Марса и недавно появились первые предположения, что могло стать причиной разрушения атмосферы и уничтожения жизни на Красной планете.

Учёные предположили, что стало причиной исчезновения жизни на Марсе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В процессе исследований специалисты смоделировали кору, атмосферу и климат древнего Марса. Затем добавили в модель планеты метаногенные микроорганизмы, вырабатывавшие метан, потребляя углекислый газ и водород. Специалисты также выяснили, могли ли выжить такие бактерии в марсианской среде, и какое влияние могли оказать на планету.

В итоге оказалось, что метаногенные бактерии не просто прижились, а процветали на Марсе на высоте нескольких сотен метров над поверхностью. Но именно они и стали причиной вымирания жизни на Марсе из-за сокращения количества водорода в атмосфере и выработки большого количества метана. Период процветания был недолгим — деятельность этих бактерий привела к глобальному похолоданию, возникшему и развившемуся в течение нескольких сотен тысяч лет.

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