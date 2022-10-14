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7 минут назад

Маск попал под следствие федеральных властей

Никита Бородкин

Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей США из-за сделки с компанией Twitter. Как сообщает ТАСС, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебный документ.

Илон Маск находится под следствием федеральных властей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство Reuters также пишет, что несколько месяцев назад Twitter направила запрос адвокатам Маска с просьбой предоставить переписку предпринимателя с федеральными властями, однако данные они не получили.

В Одессе заклеили плакаты с Илоном Маском

Соцсеть хочет увидеть эти сообщения, поскольку они касаются ключевых вопросов в иске компании к бизнесмену.

Напомним, что инвестор Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на основателя Tesla и SpaceX, после того как Маск в начале октября согласился возобновить приобретение социальной сети. Он уверен, что бизнесмен все это время «блефовал», заявляя о выходе из сделки. Джузеппе считает, что «мошеннические» действия Маска обвалили акции Twitter, нанесли ущерб инвесторам и улучшили позиции американского миллиардера на переговорах.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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