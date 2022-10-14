Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей США из-за сделки с компанией Twitter. Как сообщает ТАСС, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебный документ.

Агентство Reuters также пишет, что несколько месяцев назад Twitter направила запрос адвокатам Маска с просьбой предоставить переписку предпринимателя с федеральными властями, однако данные они не получили.

Соцсеть хочет увидеть эти сообщения, поскольку они касаются ключевых вопросов в иске компании к бизнесмену.