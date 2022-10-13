В России могут легализовать продажу «пиратского» контента

В России может появиться специальная госструктура, которая будет отвечать за легализацию недоступного в России контента. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на предложение зампреда Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.
Согласно концепции Кирьянова, новая организация поможет в борьбе с дискриминацией россиян и позволит избежать нового расцвета интернет-«пиратства» в рунете.
«Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться», – цитирует ТАСС зампреда Госдумы.
Вместе с тем Кирьянов отметил, что при запуске такой системы деньги за контент будут идти государству, а не отвернувшимся от россиян правообладателям.
«Соответственно, люди будут иметь то, чего их пытаются насильно лишить. А бизнес будет работать в легальном пространстве, таким образом, сам смысл пиратства теряется», – подчеркнул он.
По словам Кирьянова, данное предложение нужно обсуждать «на различных площадках».