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22 минуты назад

В России могут легализовать продажу «пиратского» контента

Газета.Ru

В России может появиться специальная госструктура, которая будет отвечать за легализацию недоступного в России контента. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на предложение зампреда Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

В России могут легализовать продажу «пиратского» контента
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно концепции Кирьянова, новая организация поможет в борьбе с дискриминацией россиян и позволит избежать нового расцвета интернет-«пиратства» в рунете.

«Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться», – цитирует ТАСС зампреда Госдумы.

Вместе с тем Кирьянов отметил, что при запуске такой системы деньги за контент будут идти государству, а не отвернувшимся от россиян правообладателям.

«Соответственно, люди будут иметь то, чего их пытаются насильно лишить. А бизнес будет работать в легальном пространстве, таким образом, сам смысл пиратства теряется», – подчеркнул он.

По словам Кирьянова, данное предложение нужно обсуждать «на различных площадках».

Наука и техника,Артем Кирьянов,Госдума,
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