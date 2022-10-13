В России могут легализовать продажу «пиратского» контента

«Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться», – цитирует ТАСС зампреда Госдумы.