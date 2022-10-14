Астрономы создали систему предупреждения о взрыве сверхновых звезд

«Плотный материал почти полностью скрывает звезду, делая ее в 100 раз тусклее в видимой части спектра. Это означает, что за день до взрыва звезды вы, скорее всего, не смогли бы увидеть ее. До сих пор мы могли получать подробные наблюдения за сверхновыми только через несколько часов после того, как они уже взорвались», – отметили ученые.