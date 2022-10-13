В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Microsoft объяснила, для чего будет использовать метавселенную

Ferra.ru

Microsoft создала внутреннюю команду Industrial Metaverse Core для разработки иммерсивного ПО, иначе называемого метавселенной. Эти технологии понадобятся компании для изменения способа выполнения промышленных работ и наращивания соответствующего опыта.

Microsoft объяснила, для чего будет использовать метавселенную
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инженеры разработают иммерсивные программные интерфейсы для использования промышленных систем управления, питающих электростанции, промышленную робототехнику и транспортные сети.

Для этого Microsoft в 2018 году купила разработчика Bonsai — платформу для разработки искусственного интеллекта с малой потребностью в кодировании. Эта система будет развёрнута поверх общедоступного облака фирмы Azure, входящей в структуру Microsoft.

Это позволит промышленным специалистам, не имеющим опыта в кодировании, моделировать в программной среде оборудование, используя гарнитуры искусственной или виртуальной реальности для его оценки. Например, это важно для авиации и других промышленных отраслей.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители