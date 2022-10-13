Microsoft объяснила, для чего будет использовать метавселенную

Microsoft создала внутреннюю команду Industrial Metaverse Core для разработки иммерсивного ПО, иначе называемого метавселенной. Эти технологии понадобятся компании для изменения способа выполнения промышленных работ и наращивания соответствующего опыта.

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Инженеры разработают иммерсивные программные интерфейсы для использования промышленных систем управления, питающих электростанции, промышленную робототехнику и транспортные сети.

Для этого Microsoft в 2018 году купила разработчика Bonsai — платформу для разработки искусственного интеллекта с малой потребностью в кодировании. Эта система будет развёрнута поверх общедоступного облака фирмы Azure, входящей в структуру Microsoft.