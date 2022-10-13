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1 час назад

В атмосфере экзопланет найден барий

InScience

Астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили барий в верхних слоях атмосфер двух экзопланет — горячих газовых гигантов WASP-76 b и WASP-121 b. Это самый тяжелый элемент, который ученые находили в атмосферах экзопланет. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics.

В атмосфере экзопланет нашли барий
Фото: InScienceInScience

WASP-76 b и WASP-121 b — это экзопланеты, то есть планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы. Они относятся к классу горячих юпитеров. Это означает, что размер этих экзопланет сравним с Юпитером, а температура поверхности достаточно высока и достигает 1000 °С. Это объясняется близостью газовых гигантов к их звездам, период обращения вокруг которых составляет всего 1-2 дня. Из-за таких обстоятельств у этих экзопланет есть интересные особенности. Например, ученые подозревают, что на WASP-76 b идут дожди из расплавленного железа.

Ученые исследовали атмосферы экзопланет через инструмент ESPRESSO на телескопе Very Large Telescope. Они анализировали свет от звезд, прошедший через атмосферы газовых гигантов, и смогли обнаружить в них различные элементы. Среди них была неожиданная находка — барий, находящийся в верхних слоях атмосфер WASP-76 b и WASP-121 b. Этот элемент тяжелее железа в 2,5 раза и является самым тяжелым элементом, который ученые находили в атмосфере экзопланет. При этом астрономы пока не понимают, какое природное явление может объяснять присутствие бария, так как благодаря гравитации он должен был бы опуститься в нижние слои атмосферы.

Ученые отметили, что горячие юпитеры особенно хорошо подходят для исследования атмосферы. У них ее можно зафиксировать легче, чем у более легких и холодных планет.

В будущем астрономы планируют продолжить анализ атмосфер экзопланет с помощью спектрографа ANDES. Он позволит подробно изучать как крупные, так и небольшие экзопланеты, включая планеты земной группы.

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