Dyson представил пылесос, способный «засасывать» вирусы

Бренд Dyson, известный техникой для дома, представил свою новую разработку — беспроводной пылесос. Его отличительные особенности — эффективная уборка и профилактика от вирусов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Представители компании заявляют, что модель Gen5detect является в принципе первым пылесосом в истории, способным эффективно захватывать частицы вирусов.

В основу специальной системы для борьбы с мелкими частицами лёг мощный мотор и HEPA-фильтр. Последний, в свою очередь, было решено поместить в специальный герметичный резервуар, что позволило сделать невозможным выход грязного воздуха из пылесборника.

В Dyson также отметили, что новинка может захватывать частицы размером до 0,1 микрона. Это соответствует размеру частицы COVID-19.