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1 час назад

Dyson представил пылесос, способный «засасывать» вирусы

Ferra.ru

Бренд Dyson, известный техникой для дома, представил свою новую разработку — беспроводной пылесос. Его отличительные особенности — эффективная уборка и профилактика от вирусов.

Dyson представил пылесос, способный «засасывать» вирусы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Представители компании заявляют, что модель Gen5detect является в принципе первым пылесосом в истории, способным эффективно захватывать частицы вирусов.

В основу специальной системы для борьбы с мелкими частицами лёг мощный мотор и HEPA-фильтр. Последний, в свою очередь, было решено поместить в специальный герметичный резервуар, что позволило сделать невозможным выход грязного воздуха из пылесборника.

В Dyson также отметили, что новинка может захватывать частицы размером до 0,1 микрона. Это соответствует размеру частицы COVID-19.

На данный момент нет точной информации, как скоро и по какой цене Gen5detect поступит в продажу.

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