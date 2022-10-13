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31 минуту назад

Описан способ, как запускать видео в фоне без YouTube Premium

Газета.Ru

В мессенджере Telegram появился специальный бот, который позволяет россиянам запускать видео в фоне без подписки YouTube Premium. Об этом сообщает «Палач».

Описан способ запустить видео в фоне без YouTube Premium
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что с помощью такого обхода ограничений видеохостинга YouTube пользователи из России смогут легально слушать и сохранять видео в фоне. Подписка YouTube Premium не действуют для россиян с марта этого года.

Пользователю необходимо перейти в бота под названием Youtube Audio Download. Сервис внутри мессенджера попросит лишь выбрать язык — русский и английский, а затем предложит отправить ссылку на интересующее видео на YouTube. Вскоре после отправки ролика бот пришлет аудиофайл с полной версией ролика.

Корреспондент «Газеты.Ru» проверил бота и убедился в работоспособности сервиса. При этом программа не запрашивает никаких дополнительных данных, помимо ссылок на ролики.

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