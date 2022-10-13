Российские компании предупредили о всплеске кибератак

Российские компании могут массово столкнуться с кибератаками в предстоящем году. Эксперты прогнозирует увеличение таких случаев на 50%, передает РБК.

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Отмечается, что в 2022 году в России наблюдается всплеск активности хакеров. Он вызван дефицитом специалистов в области информационной безопасности, отмечают эксперты.

Подчеркивается, что хакеры придумывают более изощренные схемы «нападения». Ими активно используются технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и средства автоматизации атак. Продукты, которые остались без обновлений, в свою очередь, стали более уязвимыми.

Кроме того, специалисты ожидают роста количества утечек информации. Он может составить не менее чем 70% в сравнении с текущим годом, полагают они.

Также эксперты предупреждают об увеличении числа фишинговых атак на 15% в 2023 году. Показатель вырастет не столь значительно в связи с тем, что в этом году их количество уже возросло больше чем в три раза в сравнении с прошлым годом.