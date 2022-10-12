Российский космонавт стал командиром МКС

Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции. Об этом сообщила у себя в Telegram-канале пресс-служба «Роскосмоса».

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Прокопьев принял командование от астронавта ESA Саманты Кристофоретти. Она руководила станцией с 28 сентября 2022 года. Сегодня, 12 октября, Кристофоретти передала Прокопьеву символический ключ от МКС, отметив, что «не могла представить лучшего человека для передачи командования». Ей и экипажу Crew-4 предстоит сегодня ночью покинуть станцию и вернуться на Землю.