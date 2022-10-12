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41 минуту назад

Исторический момент: траекторию астероида впервые отклонили

Ferra.ru

Космический аппарат DART, который NASA намеренно врезался в астероид в прошлом месяце, сумел заставить его сойти со своей естественной орбиты, сообщило космическое агентство во вторник.

Исторический момент: траекторию астероида впервые отклонили
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это первый случай, когда человечество изменило движение небесного тела, сказал глава NASA Билл Нельсон.

"Это переломный момент для планетарной обороны и переломный момент для человечества", - сказал Нельсон журналистам, объявляя результаты. “Готовы ко всему, что Вселенная в нас кинет"

Ученые надеялись сократить орбиту астероида на 10 минут, но Нельсон сказал, что удар сократил орбиту “камня” примерно на 32 минуты.

"DART сократил орбиту, составлявшую 11 часов 55 минут, до 11 часов 23 минут", - сказал он.

Наука и техника,Билл Нельсон,Роскосмос,NASA,
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