Как правильно почистить коврик для мыши: инструкция

Даже самый опрятный, чистоплотный человек рано или поздно замусорит свое рабочее место за компьютером — это совершенно естественный процесс. И чаще всего от этого страдают коврики для мыши, на которых остаются разводы, непонятные пятна и мусор. Портал pcgamer.com рассказал, как правильно чистить ковры — с советами от производителей.

Фото: ASUS ASUS

Как правильно чистить коврики для мыши

Прежде всего важно понимать, что коврик для мыши требует довольно бережного отношения. Не вывешивайте его сушиться на солнце, если не хотите, чтобы из-за прямых солнечных лучей выцвел рисунок. Ни в коем случае не пытайтесь почистить коврик в посудомойке, стиральной машины или сушилке, т.к. грязная вода и высокие температуры способны повредить материал даже на низких оборотах.

Из-за этого лучший способ привести коврик в порядок — это простая влажная чистка. Возьмите губку или тряпочку, погрузите коврик в теплую воду, где разведено несколько капель моющего средства для посуды, и ототрите въевшиеся пятна. Если вы используете твердый или пластиковый коврик, того же эффекта можно добиться влажной тряпкой. Эффективность этого метода подтверждают такие производители компьютерных комплектующих, как Corsair и HyperX.

Краткая инструкция

Почистите грязные области влажной тряпкой/губкой и моющим средством для посуды.

Сполосните коврик холодной водой.

Оставьте его сушиться на сутки.

Чего делать не нужно