Как правильно почистить коврик для мыши: инструкция

Даже самый опрятный, чистоплотный человек рано или поздно замусорит свое рабочее место за компьютером — это совершенно естественный процесс. И чаще всего от этого страдают коврики для мыши, на которых остаются разводы, непонятные пятна и мусор. Портал pcgamer.com рассказал, как правильно чистить ковры — с советами от производителей.
Прежде всего важно понимать, что коврик для мыши требует довольно бережного отношения. Не вывешивайте его сушиться на солнце, если не хотите, чтобы из-за прямых солнечных лучей выцвел рисунок. Ни в коем случае не пытайтесь почистить коврик в посудомойке, стиральной машины или сушилке, т.к. грязная вода и высокие температуры способны повредить материал даже на низких оборотах.
Из-за этого лучший способ привести коврик в порядок — это простая влажная чистка. Возьмите губку или тряпочку, погрузите коврик в теплую воду, где разведено несколько капель моющего средства для посуды, и ототрите въевшиеся пятна. Если вы используете твердый или пластиковый коврик, того же эффекта можно добиться влажной тряпкой. Эффективность этого метода подтверждают такие производители компьютерных комплектующих, как Corsair и HyperX.