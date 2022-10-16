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8 минут назад

Как правильно почистить коврик для мыши: инструкция

Мария Иванова

Даже самый опрятный, чистоплотный человек рано или поздно замусорит свое рабочее место за компьютером — это совершенно естественный процесс. И чаще всего от этого страдают коврики для мыши, на которых остаются разводы, непонятные пятна и мусор. Портал pcgamer.com рассказал, как правильно чистить ковры — с советами от производителей.

Как правильно почистить коврик для мыши: инструкция
Фото: ASUSASUS

Как правильно чистить коврики для мыши

Прежде всего важно понимать, что коврик для мыши требует довольно бережного отношения. Не вывешивайте его сушиться на солнце, если не хотите, чтобы из-за прямых солнечных лучей выцвел рисунок. Ни в коем случае не пытайтесь почистить коврик в посудомойке, стиральной машины или сушилке, т.к. грязная вода и высокие температуры способны повредить материал даже на низких оборотах.

Из-за этого лучший способ привести коврик в порядок — это простая влажная чистка. Возьмите губку или тряпочку, погрузите коврик в теплую воду, где разведено несколько капель моющего средства для посуды, и ототрите въевшиеся пятна. Если вы используете твердый или пластиковый коврик, того же эффекта можно добиться влажной тряпкой. Эффективность этого метода подтверждают такие производители компьютерных комплектующих, как Corsair и HyperX.

Краткая инструкция

  • Почистите грязные области влажной тряпкой/губкой и моющим средством для посуды.
  • Сполосните коврик холодной водой.
  • Оставьте его сушиться на сутки.

Чего делать не нужно

  1. Не пытайтесь помыть коврик в посудомойке.
  2. Не пытайтесь постирать коврик в стиральной машине.
  3. Не пытайтесь высушить коврик в микроволновой печи.
  4. Не используйте сильные чистящие средства для тканей, если коврик непромокаемый.
  5. Не пытайтесь высушить коврик феном.
  6. Не оставляйте коврик сохнуть под прямыми солнечными лучами.
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