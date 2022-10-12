Новое лекарство от астмы не ослабляет иммунитет против гриппа

Ученые показали, что блокирование действия кальциевых сигналов в иммунных клетках подавляет наиболее распространенную форму астмы, но не наносит ущерб способам защиты организма от вирусов гриппа. Это позволило создать эффективное лекарство от астмы. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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По данным Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства, каждый 20-й житель России страдает бронхиальной астмой. Эта болезнь сопровождается повторяющимися эпизодами свистящего дыхания, одышки, стеснения в груди и кашля. У большинства эти симптомы вызваны вдыханием аллергенов, содержащихся в домашней пыли.

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Аллергическая астма характеризуется усилением воспаления 2-го типа (Т2), в котором участвует подмножество Т-клеток, называемых Т-хелперами (Th2). Эти клетки вырабатывают цитокины, которые играют заметную роль как в нормальном функционировании иммунной системы, так и в возникновении астматического воспаления. При аллергической астме цитокины помогают вырабатывать антитела типа IgE и привлекать в легкие вызывающие воспаление иммунные клетки, которые называются эозинофилами. Их наличие является отличительным признаком заболевания.

Ученые из США провели исследование и на основе полученных данных создали новый препарат, способный противостоять астме. Они проанализировали, как клетки человека используют заряженные частицы кальция и каким образом отправляют сигналы, запускающие биологические переключатели. При обнаружении вирусных белков или аллергенов иммунные Т-клетки открывают каналы в своих внешних мембранах. Это позволяет кальцию проникать внутрь и включать сигнальные пути. Секреция молекул цитокинов и деление клеток помогает Т-клеткам взаимодействовать с другими иммунными клетками как раз через эти пути.

Исследователи пришли к выводу, что воспаление у мышей, вызываемое домашней пылью, можно уменьшить. Для этого надо удалить ген канала, который активируется высвобождением кальция (CRAC), состоящего из белков ORAI1. Аналогичного эффекта может достичь блокировка сигналов, посылаемых по этому каналу, с помощью нового препарата CM4620, называемого ингибитором канала CRAC. На данный момент лекарство находится на 2-й фазе клинических испытаний.

Использование CM4620 значительно уменьшило у мышей воспаление дыхательных путей по сравнению с неактивным контрольным веществом, По словам авторов, без поступления кальция через каналы CRAC Т-клетки не могут стать Th2-клетками и вырабатывать цитокины, которые вызывают аллергическую астму. При этом применение препарата не препятствовало противовирусному иммунитету, управляемому Т-клетками, поскольку воспаление легких и иммунные реакции были сходны у мышей, обработанных и не обработанных лекарством.