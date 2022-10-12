Химики получили антимикробный препарат из безвредного хитина и селена

Российские ученые получили на основе хитозана и селена вещества с высокой антибактериальной активностью. Одно из них даже превзошло распространенные антибиотики. Результаты опубликованы в журнале Applied Biochemistry and Microbiology volume.

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Хитозан — вещество из группы аминосахаров, которое получают из хитина, основного компонента экзоскелета членистоногих. Благодаря своей биологической активности хитозан используют, например, для создания биоразлагаемых пленок с антибактериальными свойствами или других покрытий, где нужно антибиотическое действие: в пищевом производстве, в медицине и промышленности. Область применения хитозана велика, но все-таки ограничена. Это связанно с низкими растворимостью и так называемой катионной плотностью. Чтобы ее повысить, ученые модифицируют молекулы хитозана — добавляют к ним функциональные группы. российские ученые «пришили» к хитозану селенсодержащий фрагмент и получили высокоэффективный противомикробный препарат.

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«Из-за роста устойчивости к противомикробным средствам необходима разработка новых антибактериальных препаратов. Это приоритетная задача современной фармакологии. Хитозан — одно из предпочтительных соединений с антибактериальной активностью. Среди его преимуществ — биосовместимость, гипоаллергенность, способность к биологическому разложению и нетоксичность. В то же время плохая растворимость в воде и низкая катионная плотность ограничивают антибактериальный эффект хитозана. Чтобы преодолеть эти ограничения, хитозан модифицируют. Нашей целью стала химическая модификация хитозана селенсодержащим фрагментом», — рассказал Андрей Критченков, кандидат химических наук, сотрудник кафедры неорганической химии РУДН.

Химики получили новое соединение, растворив хитозан в производном селендиазола в разных пропорциях. Антибактериальное действие полученных веществ проверили на грамм-положительной бактерии — золотистом стафилококке (Staphylococcus aureus) — и грамм-отрицательной кишечной палочке (Escherichia coli), а также сравнили с коммерческими антибиотиками ампициллином и гентамицином.